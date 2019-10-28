«Их подвиг нас вдохновляет и сейчас»: Зеленский почтил память погибших украинцев во Второй мировой войне

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии памяти погибших в связи с 75-й годовщиной изгнания нацистов из Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Церемония состоялась в Парке Вечной Славы в Киеве. Глава государства возложил цветы к могиле Неизвестного солдата и почтил память погибших минутой молчания.

В церемонии также принял участие Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

«Сегодня мы все отмечаем 75-ю годовщину изгнания нацистов из Украины. 28 октября 1944 после долгих лет нашествия нашу землю было очищено от нацистских оккупантов. Этот день стал выдающейся вехой на пути к окончательной победе антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. С адских ворот той войны вышла целая генерация украинских героев, и сегодня – весомый повод вспомнить, поблагодарить и поклониться низко им всем. Солдатам и офицерам, партизанам и подпольщикам, участникам национально-освободительного движения, движения сопротивления, гражданам, взрослым и детям, молодежи и людям почтенного возраста - всем, кто самоотверженно боролся с врагом на фронтах и ​​в тылу. Их подвиг вдохновляет нас и сейчас, побуждает современных защитников Украины достойно держать высокую планку украинской военной традиции. Слава героям! Слава Украине!», - написал Зеленский на своей странице в Facebook.