Вечером в понедельник, 28 октября, в Николаеве на улице Космонавтов жильцы общежития, в котором отключили электричество, перекрыли дорогу.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

Около 30 жильцов общежития перекрыли дорогу на улице Космонавтов в районе ее пересечения с Электронной, безостановочно пересекая проезжую часть на пешеходном переходе. На данный момент проезд на этом участке не затруднен – сотрудники патрульной полиции организовали проезд через автозаправочную станцию, расположенную рядом, чтобы не допустить образования автомобильной пробки.

Также на месте присутствуют сотрудники тактико-оперативного реагирования управления патрульной полиции для охраны общественного порядка и недопущения конфликтов на время этой акции.

Как известно, жильцы общежитий в 2018 году часто перекрывали дороги в городе, из-за отключения света. По словам людей, большинство из них постоянно платят, однако из-за того, что счетчики у них общие, то из-за должников отключают всех.