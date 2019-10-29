На встрече с нардепом в Коблево предприниматели курортной зоны рассказали о прокурорских нападках на бизнес

На встрече с народным депутатом от партии «Слуга народа» в Коблево в пятницу, 25 октября, местные предприниматели подняли вопрос о многочисленных судебных процессах против владельцев баз на побережье Коблево и Коблевского сельского совета, инициированных Николаевской прокуратурой №1.

Об этом сообщает koblevo.news.

Как известно, николаевские прокуроры инициируют возврат земель в собственность государства, возбудив по этому поводу больше 250-ти судебных исков за последние два года.

Со слов пострадавших, Прокуратура делает выкуп земли недействительным, искажая трактовку положений земельного и водного кодекса и осуществляя давление на судебные органы в области. Подобные действия Прокуратуры стали причиной страданий представителей курортного бизнеса, исправно пополняющих местный бюджет.

Отмечается,что отстоять свои права собственности стоит предпринимателям много времени, нервов и денег, которые могли бы пойти на благоустройство Коблево. К тому же, по словам Натальи Кожевиной, владелицы базы «Виктория», предприниматели регулярно получают угрозы от представителей силовых структур.

Инициируя судебные иски, Прокуратура опирается на понятие «прибрежной полосы», в границах которой нельзя возводить капитальные здания. Однако, земли предпринимателей находятся в границах населённого пункта Коблево, отраженых в генплане терртитории, что подчиняется другим законодательным нормам.

Отметим, что Коблевский сельский совет долгое время пытается утвердить Проект о прибережной линии, но бюрократические проволочки до сегодняшнего дня не позволили довести начатое дело до конца.

«Из-за этих многочисленных и неправомерных судебных тяжб в Коблево полностью уничтожен инвестиционный климат, – сказал глава «Сообщества предпринимателей Коблево» Олег Боз. – Никто не придет сюда, и не будет вкладывать деньги, если тут так легко отменяется право собственности!»

Олег Боз также подчеркнул, что Прокуратуре не выгодно, чтобы Проект местной прибережной линии утвердили, потому как она не сможет подавать иски в суды на отмену госактов собственников земельных участков.

Наталья Кожевина отметила, что одинх только судебных издержек Прокуратуре насчитали 200 000 грн. Это только по одному иску. Таким образом, траты Прокуратуры №1 на судебные тяжбы – это огромная дополнительная нагрузка на областной бюджет. А масштабы развернувшейся «зачистки» поражают – всего, со слов главы Сообщества предпринимателей Коблево Олега Боз, прокуратурой подано больше 250 исков.

Таким образом, бизнес Коблево обратился к Артему Черноморову посодействовать скорейшему утверждению Проекта о пробережной линии в Коблевской ОТГ.

Нардеп Черноморов согласился с тем, что привлекательность Коблевской ОТГ для иностранных инвесторов – залог процветания Громады и государства в целом.

«Мы, со своей стороны, приложим максимум усилий, чтобы конфликт между прокуратурой и «землеотводом» прекратился! Я сделаю депутатский запрос в Аграрный комитет, который как раз и занимается этим вопросом!»

Издание отмечает, что новая власть обещала всячески содействовать развитию частного предпринимательства в Украине, а также привлечь иностранные инвестиции. Нахождение выхода из данной ситуации – реальный шанс для депутата Черноморова показать выполнение предвыборных обещаний.