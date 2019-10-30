В Африке 12-летний вундеркинд сдал экзамены и поступил в университет

В Гане 12-летний вундеркинд Вименс Бамфо поступил в университет, чтобы изучать государственное управление, он является самым младшим из 3 тысяч студентов.

Об этом сообщает «Лига.net».

Бамфо с отличием сдал вступительные экзамены после домашнего обучения. В интервью программе BBC Focus on Africa он сказал, что хочет стать президентом и сделать Гану по-настоящему независимой страной, такой как Китай, США, Великобритания.

Вундеркинд, в частности, будет изучать конституционное право, политические системы управления, экономику и бухгалтерский учет. Его отец Роберт Бамфо, имеющий ученую степень в области химического машиностроения, сказал, что достижения сына не были неожиданностью. По словам отца, он потратил много времени и энергии, обучая сына необходимым предметам, которые помогли бы ему принять вызовы и реализовать возможности.

Напомним, ранее николаевский вундеркинд Алексей Середа стал самым молодым чемпионом Европы по прыжкам в воду.