«Николаевводоканал» сообщил потребителям об изменении порядка предоставления льгот

КП «Николаевводоканал» сообщил об изменении порядка предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

Начиная с октября 2019 согласно Закону Украины от 09.11.17 № 2189-VIII «О жилищно-коммунальных услугах» льгота предоставляется в денежной форме.

Рассчитаные органами социальной защиты населения суммы льгот перечисляться АО «Ощадбанк» для дальнейшего проведения им расчетов с поставщиками услуг за каждого конкретного льготника (безналичная форма).

Льготникам, которые подали заявление в орган социальной защиты населения на получение льготы наличными, выплата будет осуществляться в наличной форме в указанный в заявлении способ (в банке или почте). В связи с этим платеж за услугу начисляется в полном объеме, без учета скидки, которая предоставляется льготнику.

В случае получения наличных льготник должен уплатить потребленные услуги полностью. Другие льготники платят, как и раньше, часть платежа, а сумму льготы за них перечислит поставщик услуг АО «Сбербанк» (при наличии данных о номере мобильного телефона льготник получит информационное сообщение от банка о проведенных платежах).

Учитывая, что соответствующий механизм вводится в Украине впервые, из-за неточностей в данных по техническим причинам могут быть случаи не начисления отдельным лицам суммы льготы за октябрь 2019 года. В таком случае рекомендуется обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства. Сумма льготы в таком случае за октябрь будет доначисленная в следующем месяце.