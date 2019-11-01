«Николаевводоканал» сообщил потребителям об изменении порядка предоставления льгот

КП «Николаевводоканал» сообщил об изменении порядка предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.
Начиная с октября 2019 согласно Закону Украины от 09.11.17 № 2189-VIII «О жилищно-коммунальных услугах» льгота предоставляется в денежной форме.
Рассчитаные органами социальной защиты населения суммы льгот перечисляться АО «Ощадбанк» для дальнейшего проведения им расчетов с поставщиками услуг за каждого конкретного льготника (безналичная форма).
Льготникам, которые подали заявление в орган социальной защиты населения на получение льготы наличными, выплата будет осуществляться в наличной форме в указанный в заявлении способ (в банке или почте). В связи с этим платеж за услугу начисляется в полном объеме, без учета скидки, которая предоставляется льготнику.
В случае получения наличных льготник должен уплатить потребленные услуги полностью. Другие льготники платят, как и раньше, часть платежа, а сумму льготы за них перечислит поставщик услуг АО «Сбербанк» (при наличии данных о номере мобильного телефона льготник получит информационное сообщение от банка о проведенных платежах).
Учитывая, что соответствующий механизм вводится в Украине впервые, из-за неточностей в данных по техническим причинам могут быть случаи не начисления отдельным лицам суммы льготы за октябрь 2019 года. В таком случае рекомендуется обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства. Сумма льготы в таком случае за октябрь будет доначисленная в следующем месяце.
Более подробную информацию можно получить в районных управлениях социальных выплат и компенсаций:
УСВК Центрального района ул. Декабристов, 25, каб.18, тел. 36-22-97
УСВК Ингульского района ул. Николаевская, 26, тел. 58-61-17
УСВК Заводского района ул. Мореходная, 9, тел. 34-60-28
УСВК Корабельного района ул. Новостроителей, 1, тел. 60-09-05