Исправляли ошибку турецкой клиники: В Николаеве впервые во время операции использовали систему нейромониторинга

В субботу, 2 ноября, в Больнице скорой медицинской помощи города Николаева бригада нерохирургов провела сложную операцию Максиму Максимову, чтобы исправить ошибку турецких врачей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Михаил Трофанюк.

«Стабилизирующая система, установленная в турецкой клинике «MedicalPark UA», была удалена ввиду некорректного и опасного для здоровья и жизни пациента положения. Вместо нее бригада нейрохирургов во главе с Игорем Скоропадом имплантировала новую. Также была установлена система электростимуляции, которая дает возможность восстановления нервно-мышечных импульсов. ВПЕРВЫЕ в Николаевской области использовалась система нейромониторинга. Врач-нейрофизиолог со специальной аппаратурой была приглашена из клиники «Охматдет». Эту систему можно сравнить с парктроником, позволяющим намного эффективнее управлять хирургическим вмешательством», – написал Трофанюк.

Также он добавил, что итоги операции актуализировали ряд вопросов, касающихся качества услуг в клинике «Medical Park Hospital Florya» и законности действий ее персонала, как во время самого оперативного вмешательства, так и после.

Как известно, с начала 2016 года Максим Максимов борется с редкой опухолью позвоночника - гемангиоэндотелиома G II местного агрессивного характера. Опухоль вызвала компрессионный перелом позвонка и сдавливание спинного мозга на этом уровне. Из-за болезни он уже долгое время прикован к постели и инвалидному креслу, страдает от сильной боли.

В апреле этого года за счет средств Минздрава ему была сделана операция в турецкой клинике «Medical Park Hospital Florya».