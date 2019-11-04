Стенд Коблево на выставке «ТурЭКСПО-2019» стал одним из самых популярных

Сообщество предпринимателей Коблево во главе с Олегом Боз, совместно с администрацией Коблевской ОТГ и предпринимателем курортной зоны Алексеем Осипенко представили на международной выставке возможности таких курортных мест Юга Украины, как Рыбаковка, Луговое, Морское и, конечно, Коблево.

Об этом пишет koblevo.news.

Выставка «ТурЕКСПО-2019», которая прошла во Львове с 30 октября по 1 ноября, вторая по своей значимости и масштабам в мире украинского турбизнеса после киевской «Uitt2019».

Команда из Коблево на три дня объединилась с другими участниками выставки из 17-ти регионов Украины и 9-ти стран мира во имя активизации развития внутреннего туризма и продвижения украинского туристического продукта на международный рынок.

Глава сообщества предпринимателей Коблево Олег Боз отметил, что угловой стенд Коблевской ОТГ пользовался особой популярностью среди посетителей, которых заинтересовали возможности развивающегося курорта.

«Было очень приятно наблюдать, что наш стенд популярен. Нам, новым участникам выставки, представители турагенств задавали очень много вопросов о том, что мы можем предложить. И мы рады вновь отметить, что нам действительно есть, что предложить! В частности тем, кто ещё не отдыхал в Коблево, очень понравилось расположение курорта и транспортная развязка. Конечно, мы знаем, что и отельерам, и администрации Коблевского сельсовета ещё много всего предстоит сделать для благоустройства курорта. Благодаря работе группы энтузиастов о Коблево, во всей его красе, узнают всё новые и новые клиенты курорта, а постоянные – не забывают», – поделился Олег Боз.

Стоит отметить, что помимо украинских партнёров, варинаты инвестиций в Коблево и другие курортные сёла ОТГ на выставке «ТурЕКСПО-2019» обсуждали также иностранные участники.

В свою очередь Алексей Осипенко в беседе с корреспондентом koblevo.news отметил, что скорое благоустройство Коблево возможно только при совместной работе всех отельеров.

«Ведь, в конечном итоге, цель у нас одна – совместными усилиями способствовать развитию и процветанию курорта Коблево», – сказал Алексей Осипенко.

При помощи Сообщества предпринимателей Коблево и администрации ОТГ промокампания рекреационных возможностей Коблевской громады успешно движется к цели – показать, как можно большему количеству турагентов преимущества отдыха у Чёрного моря в Николаевской области.