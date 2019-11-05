Школьник из Южноукраинска получил четыре «Да!» и прошел в шоу «Х-Фактор»

На кастинге вокального шоу «Х-Фактор» 15-летний школьник из Южноукраинска Эрнест Гогия сорвал шквал оваций и получил четыре «Да!».

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Эрнест исполнил композицию Джастина Бибера «Life Is Worth Living». После выступления одна из судей Ольга Полякова спросила: «Откуда вы такие беретесь?», на что парень с улыбкой ответил, что «из Николаевской области». В свою очередь известный шоумен Игорь Кондратюк отметил, что в Николаевской области очень сильная вокальная школа.

- Насправді у них дуже крута вокальна школа. У них класні викладачі вокалу дитячого, серйозно, там дуже багато талановитих і титулованих дітей, - подчеркнул Кондратюк.

Сам Эрнест отметил, что очень шокирован таким ответом судей и ожидал отказа.

Напомним, что в 2017 году Эрнест Гогия стал участником шоу «Голос.Дети» и попал в команду Натальи Могилевской, после чего прошел в полуфинал телепроекта. Однако юный вокалист не продержался до финала и выбыл прямо перед прямыми эфирами шоу.