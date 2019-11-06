В Николаеве администрация Центрального района в 2020 году планирует потратить на механизированную уборку улиц ₴25 миллионов

Администрация Центрального района Николаева объявила торги на механизированную вакуумную и влажную уборку проезжей части дорог с вывозом мусора в 2020 году.

Об этом свидетельствует информация в системе публичных закупок ProZorro.

Ожидаемая стоимость услуги составляет 25 миллионов гривен. Аукцион запланирован на 13 января 2020 года. Предоставить услугу подрядчик должен будет до 31 декабря 2020 года. Согласно технического задания, фирма-победитель обязана будет произвести механизированную вакуумную уборку проезжей части дорог от грязи, мусора, песка с вывозом мусора на 26 тысячах 540 километрах, и на 5530 километрах произвести механизированную влажную уборку проезжей части дорог.

Также отмечается, что механизированная вакуумная и влажная уборка проезжей части дорог на магистралях и улицах с интенсивным движением транспорта проводится в ночное время следующим образом: с 15 апреля по 15 ноября с 22:00 до 6:00, с 15 ноября по 15 апреля с 22:00 до 8:00. При этом услуга должна иметь непрерывный характер, то есть без выходных, в праздничные и другие не рабочие дни, согласно графиков или писем - поручений Заказчика.

Напомним, как в декабре 2018 года глава Центральной райадминистрации Александр Береза сообщил, что одесская фирма ООО «Комунал Сервіс» дважды блокировала тендер на механизированную уборку улиц района, из-за чего их до конца года будут убирать ручным способом.

Позже стало известно, что Нацполиция занимается изучением всех нарушений, допущенных одесской фирмой ООО «Комунал Сервис» при участии в тендере на механизированную уборку улиц Центрального района на 4 миллиона гривен, который из-за этого заблокирован с сентября.