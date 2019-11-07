Французскому городу подарили гигантского механического дракона весом 72 тонны

Французские мастера создали дракона весом 72 тонны. Его подарили французскому городу Кале.

Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на сюжет «ТСН».

Гигантский механизм создали члены арт-объединения художников, дизайнеров и механиков.

Высота механического дракона – 10 метров, длина механизма – 25 метров. Он создан из дерева, кожи и металла. Вес дракона 72 тонны, при этом он может изрыгать не только пламя, но и воду с дымом. С драконом устроили несколько красочных представлений, а затем подарили его городу.

Напомним, что ранее ученые описали новый вид динозавров – «холодных драконов», которые были крупнейшими летающими животными в истории.