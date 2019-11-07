В Ольвии нашли спартанский сосуд для жертвоприношений и другую ритуальную посуду

На территории древней Ольвии, что расположена в Николаевской области, археологи нашли ритуальную посуду и сосуд для жертвоприношений из Спарты.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife» со ссылкой на «Укринформ».

В южной части комплекса Верхнего города открыт комплекс сооружений, датированных VI-IV веками до нашей эры. Там был обнаружен теменос (священный участок, созданный во славу определенного божества), посвященный Афродите, а в нем ритуальная посуда, датированная концом V и началом IV века до нашей эры. По словам археологов, эти находки могут улучшить знания о ритуалах и быте древнего полиса.

- Стародавні греки приносили посуд на культову ділянку і залучали до ритуалу. Але, за традицією, його не забирали додому і не викидали просто так, бо він вважався священним. Його навмисне били і захоронювали в спеціальних ямах – «ботросах», – рассказала заместитель директора по научной работе Института археологии НАН Украины, доктор исторических наук, руководитель Ольвийской экспедиции Алла Буйских.

Буйских также поделилась, что в том же районе нашли землянку еще более раннего периода. Рядом с ней расположены хозяйственные ямы. Вместе они создавали хозяйственный комплекс древней Ольвии.

Также проводились работы в пригороде и на территории некрополя, где в последние годы открыли новый участок архаического периода. В 2019 году открыли несколько разграбленных в давние времена погребений (скорее всего, классического периода). Археологи выделяют среди прочих находок верхнюю часть чернолакового лаоконского кратера, привезенного из Спарты. Такая большая посудина использовалась для жертвоприношений во время тризны и была найдена археологами впервые.