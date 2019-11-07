Экс-президент Порошенко начал переписывать Roshen на старшего сына

Пятый президент Украины, нардеп Петр Порошенко перерегистрировал часть своего кондитерского бизнеса на старшего сына Алексея.

Об этом сообщает проект Центра противодействия коррупции (ЦПК).

Согласно их данным, по состоянию на 6 ноября бенефициаром компании ООО Центрально-Европейская кондитерская компания (ЦЕКК) значится Алексей Порошенко.

Это подтверждает Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Там указано, что контроль над ЦЕКК перешел к Порошенко-младшему в результате получения корпоративных прав на нидерландскую Roshen Europe B. V., которая владеет 85% ЦЕКК. Ранее Roshen Europe B. V. также принадлежала Порошенко-старшему, согласно его последней декларации.

В то же время бенефициарный владелец начал меняться и у тех предприятий, где ООО ЦЕКК является учредителем. В частности, ООО Рошен де люкс, ГП УК Рошен, ООО Рошен-Волынь, ООО Рошен Свит и другие, которые до недавнего времени декларировал Порошенко. В них бывшего президента также заменил его сын.

Однако Порошенко-старший все еще остается бенефициарным владельцем в ряде других подконтрольных ЦЕКК предприятий: ООО Рошен-Столица, ЧАО Киевская кондитерская фабрика Рошен.

Отметим, в 2016 году Порошенко передал «Roshen» в независимый траст и анонсировал продажу своего банка.

Потом журналисты провели расследование и выяснили, что президент Петр Порошенко не передал свои активы кондитерской корпорации «Roshen» в траст, а создал три оффшорные компании для реструктуризации. В свою очередь, в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что расследовать оффшорные дела Петра Порошенко не смогут. Вслед за НАБУ такую же позицию озвучили и в Генпрокуратуре, добавив, что не видят ничего криминального в информации об оффшорах Порошенко. В свою очередь, Порошенко отреагировал на обвинения и поручил юристам объяснить «оффшорный скандал».

В частности, Порошенко получил более полумиллиарда гривен дивидендов от переданного в управление бизнеса.