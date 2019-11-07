Омбудсмен Денисова заявила, что Кремль переселил в аннексированный Крым более 140 тысяч россиян

Россия за пять лет аннексии Крыма переселила на остров более 140 тысяч своих граждан и безосновательно преследует крымчан, которые не поддерживают аннексию.

Об этом уполномоченная по правам человека Людмила Денисова написала в Facebook.

На панельной дискуссии «Оккупированный Крым: ситуация с места», которая проходит в Берлине, Денисова сообщила участникам дискуссии, что РФ замещает население на оккупированной территории Крыма своими гражданами, ведь после оккупации часть граждан Украины переехала жить на материковую Украину.

«Под разными мотивами за время оккупации переселено более 140 000 российских граждан. Кроме того, во временно оккупированном Крыму с 2015 года общее количество мужчин, которых призвали в ряды Вооруженных сил РФ, составляет не менее 18 тысяч человек. В том числе, летом текущего года во время последней кампании было призвано не менее 3300 мужчин, что стало наибольшим количеством в одной кампании», - добавила Денисова.

По данным омбудсмена, 115 человек незаконно преследуются РФ по ложным и политически мотивированными обвинениями.

«В частности, 40 крымских татар находятся в местах несвободы на территории РФ, 32 человека содержатся в пенитенциарных учреждениях на временно оккупированной территории Крыма, а 15 человек, освобождены от отбывания наказания условно, сейчас находятся по месту жительства на территории Крымского полуострова. Они не могут выехать на материковую Украину, потому что нарушены их право на свободу передвижения и свободный выбор места жительства», - добавила она.

Напомним, ранее в Министерстве внутренних дел Украины сообщили о количестве пленных украинцев на территории РФ, анексированного Крыма и на Донбассе.