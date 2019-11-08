В Одесской области собирают акции протеста против назначения экс-начальника налоговой милиции Николаева на должность главы РГА

Николай Чекал В понедельник, 12 ноября, возле Одесской областной государственной администрации местные жители собираются провести акцию протеста против назначения на должность главы Лиманской райгосадминистрации.

Об этом сообщается на Facebook-странице «Сагарис».

На должность главы Лиманской районной государственной администрации Кабинет Министр согласовал кандидатуру Николая Чекала, но местные возмутились таким решением.

«За время руководства Укратрансбезопасностью в Одесской области возглавляемое им ведомство стало одним из самых коррумпированных органов власти в регионе, общеизвестным является факт установления «тарифов» его подчиненными», – говорится в сообщении.

«Вызывает удивление позиция Кабинета Министров Украины, который согласовал назначение такого «нового лица» и которому были известны «достижения» Чекала за время своей деятельности. Сейчас решение об окончательном назначении Чекала на должность главы Лиманской РГА остается за Президентом Украины», – отмечает автор поста.

В связи с вышеизложенным местные жители приняли решение о том, чтобы собрать акцию протеста под Одесской ОГА, чтобы передать обращение Президенту Украины.

Отметим, что Николай Чекал с января 2011 года находился на должности начальника управления налоговой милиции ГНА в Николаевской области, но пробыл на ней меньше месяца. Уже в начале февраля на этот пост назначили другого.