«Теплый дом»: в Николаеве стартовала пятая волна курсов для ОСМД

В пятницу, 8 ноября, в Центре энергоэффективности города Николаева уже в пятый раз стартовали курсы для председателей ОСМД и ЖСК «Теплый дом».

Об этом сообщается на сайте департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий.

Каждую пятницу, в 15:00, в течение месяца слушателям курсов будут рассказывать о энергомодернизационных мероприятиях и государственных программах финансовой поддержки таких мероприятий.