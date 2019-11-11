«Теплый дом»: в Николаеве стартовала пятая волна курсов для ОСМД

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В пятницу, 8 ноября, в Центре энергоэффективности города Николаева уже в пятый раз стартовали курсы для председателей ОСМД и ЖСК «Теплый дом».

Об этом сообщается на сайте департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий.

Каждую пятницу, в 15:00, в течение месяца слушателям курсов будут рассказывать о энергомодернизационных мероприятиях и государственных программах финансовой поддержки таких мероприятий.

«Эти курсы мы проводим уже пятый раз. В мероприятии принимают участие около 25 ОСМД. В первую очередь эти курсы направлены на то, чтобы председателям ОСМД объяснили возможности энергоэффективности, насколько это важно, и, самое главное, насколько это выгодно», - сообщил заместитель Николаевского городского головы Александр Омельчук.

Julia Davudenko

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русскийобщество