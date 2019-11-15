Председатель Николаевской ОГА Стадник провел личный прием граждан

В пятницу, 15 ноября, председатель Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник провел личный прием граждан.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского облсовета.

К главе области обратились люди с различными вопросами - льготы, начисление платы за коммунальные услуги, выделения жилья многодетным семьям, помощь общественным организациям, проблематика в районах и тому подобное.

«Сегодня удалось частично урегулировать ситуацию в коллективе Кривоозерского лицея. Стороны, непосредственно на месте, подписали соглашение о создании комиссии по трудовому арбитражу, которая решит вопрос коллективного трудового спора. Согласно обращению жительницы города Первомайска, совместно с городским головой, пришли к согласию по выделению социального жилья - однокомнатной квартиры для семьи, первой на очереди. Что касается других проблем, поднятых людьми, уверяю, лично держать на контроле ход их решения», - прокомментировал председатель ОГА.

Александр Стадник добавил, что работа всех структур на государственном, областном, районном - всех уровнях, должна быть сосредоточена только на одном - обеспечении благосостояния общества.