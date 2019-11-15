Губернатор Николаевщины встретился с представителями ОО «Молодежный центр научной деятельности»

В пятницу, 15 ноября, председатель Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник встретился с представительством общественной организации «Молодежный центр научной деятельности» и параюристами системы бесплатной правовой помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

На встрече обсуждались пути сотрудничества и реализации ранее представленного общественной организацией проекта.

«Я полностью поддерживаю подобные начинания, потому что вижу как идея зажигает инициативу в таких активных ребят, которые готовы менять и создавать что-то для молодежи. Уверен, совместно сможем воплотить много полезных проектов для области », - отметил председатель ОГА.

Молодежь выразила благодарность Александру Стаднику за содействие.

«Очень благодарны за поддержку, после нашей встречи есть вдохновение и вера, что у молодежи исполнятся задуманные инициативы», - прокомментировала Юлия - одна из представительниц ГО.

Напомним, что 23 октября председатель Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник провел встречу с представителями общественной организации «Молодежный центр научной деятельности», которые представили проект «Николаевская школа параюристов».