Зеленский подписал закон об ответственности за перевозку детей без автокресла

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях о установлении ответственности за нарушение нарушение правил перевозки детей» № 224-IX, который парламент принял 29 октября 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Закон дополняет статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) новыми частями, согласно которым за нарушение правил перевозки детей на водителя накладывается штраф в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (510 гривен). За повторное правонарушение, совершенное в течение года, наказывается штрафом в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен).

Также на органы Национальной полиции возлагается обязанность рассматривать дела о административных правонарушениях о нарушениях правил перевозки детей.

Закон вступает в силу со следующего дня после опубликования.

Правила дорожного движения в Украине запрещают перевозить детей ростом меньше 145 см или возрастом меньше 12 лет без использования специальных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства. Также нельзя перевозить детей моложе 16 лет в кузове любого грузового автомобиля, а организованные группы детей разрешается перевозить только в светлое время суток.

До сих пор ответственности за нарушение этих правил законодательство не предусматривало.

Напомним, как в результате ДТП в Киевской области погиб ребенок, который сидел на переднем сиденье на руках у матери.