Синоптики обещают начало следующей недели без осадков и морозов

Понедельник, 18 ноября, в Украине пройдет без осадков. Температура по всей территории будет с пометкой «+».

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В целом теплее всего будет на Западе (+7...+13), а также на Закарпатье. Здесь воздух днем прогреется до 14-16 градусов выше нуля.

В южных областях будет немного прохладнее – от +9 до +11 градусов днем, а вот ночью в Одесской области будет 6-8 градусов тепла, тогда как в Николаевской и Херсонской – от 2 до 4.

А вот в Центре, на Севере и Востоке синоптики прогнозируют температуру не выше +9 градусов днем и даже местами до -1 ночью.

Осадков синоптики не обещают, однако по всей территории Украины будет умеренная облачность.