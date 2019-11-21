Австралийка спасла коалу из горящего леса – она вынесла животное из пожара

Жительница Австралии Тони Доэрти, увидев коалу посреди огня в горящем лесу, не раздумывая, бросилась ей на помощь.

Об этом сообщает «Медуза».

В Австралии сильные природные пожары, огнем охвачены сотни гектаров, на части территории страны введено чрезвычайное положение. От пожаров страдают не только люди, но и животные, которым гораздо труднее перебраться в безопасное место. К счастью, люди не бросают их в беде. Тони Доэрти увидела коалу в горящем лесу и бросилась ей на помощь. Доэрти завернула животное в свою рубашку и отвезла в специальный приют.

- Да, это был просто естественный инстинкт, - говорит Доэрти о своем поступке.

Коала идет на поправку. Кстати, теперь у него (коала мужского пола) есть имя – Льюис.

Напомним, что ранее николаевский патрульный вынес из пожара пса, который сидел на цепи.