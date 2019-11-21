30 ноября 2019 года – последний день набора в вузы

В соответствии с нормативами Министерства образования, 30 ноября, это последний день подачи документов на заочное обучение в 2019 году.

Требования к абитуриентам ужесточаются с каждым годом. Поэтому вполне логично использовать возможности, которые представляет абитуриентам нынешний год.

Приемная комиссия УНИВЕРСИТЕТА им. П. ОРЛИКА разработала предложения для абитуриентов.

КТО МОЖЕТ ЕЩЕ СТАТЬ АБИТУРИЕНТОМ 2019?

1. Все, кто имеет необходимые сертификаты для поступления и, по каким-то причинам, не воспользовался ими.

2 Владельцы диплома «младшего специалиста», желающие получить образование более высокого уровня.

Стоит обратить внимание, что в следующем году поступить на уровень бакалавра абитуриенты всех специальностей с дипломом младшего специалиста смогут только через ВНО. Кроме того, по ряду специальностей (например «физическая терапия, эрготерапия»), обучение и на старших курсах будет возможно только в условиях стационара.

3. Владельцы диплома «квалифицированного рабочего» для поступления на последний в стране набор уровня «младший специалист».

Важно, что со следующего года все выпускники, имеющие такие дипломы, смогут продолжить обучение только после сдачи ВНО

4. Выпускники общеобразовательных школ, у которых отсутствуют какие-либо сертификаты ВНО.

Это возможно, благодаря поступлению на короткую, по срокам обучения, рабочую специальность в университетском комплексе, что позволит, в самое ближайшее время, пройти необходимый курс подготовки, получить соответствующий диплом и быть зачисленным на сокращенный курс образовательного уровня «младший специалист». 2019 год является последним, дающим такую возможность.

В Университете им. П. Орлика внедрена дуальная модель образования, построенная на синтезе теоретической подготовки и практики на лучших предприятиях мира. Она позволяет обеспечить студентам условия обучения, аналогичные БЮДЖЕТНЫМ.

Университет имеет договоры о подготовке студентов в дуальной модели с работодателями Болгарии, Турции, Словакии, Польши, Германии и т.д.

В рамках такой модели студенты, в каникулярное время, проходят оплачиваемые международные стажировки по профилю своей специальности, а работодатель оплачивает не только работу практиканта, но и компенсирует стоимость его обучения учебному заведению. При этом, такая оплата не влечет за собой каких-либо обязательств студента относительно его трудоустройства после окончания вуза.

Подготовка в Университете им П. Орлика осуществляется по специальностям:

МЛАДШИЙ СПЕЦИАЛИСТ:

Фармация, промышленная фармация

Право

Компьютерная инженерия

Журналистика

Гостинично-ресторанное дело

Геодезия и землеустройство

Финансы, банковское дело и страхование

Учёт и налогообложение

Маркетинг

Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность

Медсестринство

БАКАЛАВР:

Транспортные технологии (автомобильный транспорт)

Технологии медицинской диагностики и лечения

Финансы, банковское дело и страхование

Психология

Физическая терапия, эрготерапия

Гостинично-ресторанное дело

Геодезия и землеустройство

Компьютерная инженерия

Дошкольное образование

Начальное образование

Медсестринство

Журналистика

Фармация, промышленная фармация

Туризм

Право

МАГИСТР:

Финансы, банковское дело и страхование

Фармация, промышленная фармация

Физическая терапия, эрготерапия

Гостинично-ресторанное дело

Компьютерная инженерия

Общественное здоровье

Менеджмент

Психология

Туризм

Право

Прием документов осуществляется до 30 ноября 2019 года.

Адрес приемной комиссии: город Николаев, улица Котельная, 2; телефон 0512-59-30-01, 55-07-36, 050-394-72-87; сайт mku.edu.ua.