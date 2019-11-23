Украинцам в отдельных случаях разрешили фотографироваться на паспорт в головном уборе и очках

Государственная миграционная служба разрешила верующим разных конфессий фотографироваться на паспорт в головном уборе, а также уточнила правила, что допускается при фотографировании.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

МВД Украины приняло специальный приказ о требованиях к фотографиям на паспорт. Ранее фотографирование верующих осуществлялось исключительно без головных уборов. Теперь же фотографирование в головном уборе допускается, но только в том случае, когда человек носит его в повседневной жизни, учитывая религиозные убеждения. Кроме того, фотографирование в головных уборах, искусственных предметах и ​​материалах допускается согласно медицинским показаниям. Однако такие головные уборы не должны изменять формы отдельных частей лица, закрывать лицо и подбородок, проходить по контуру линии роста волос, закрывать уши и шею.

Также привели некоторые выдержки и приказа о том, как следует фотографироваться на паспорт. Лицо во время фотографирования должно отображаться крупным планом в анфас, человек должен смотреть прямо открытыми глазами, с нейтральным выражением лица, закрытым ртом, без поворота или наклона головы и шеи (кроме случаев, когда такое фото невозможно сделать из-за медицинских недостатков).

Допускается макияж лица (светлых, неярких оттенков), в то же время цвет кожи лица должен быть естественным. Не допускается фотографирование с нанесенными на лицо временными наклейками (кроме татуировки/татуажа).

Запрет касается также фотографирования в наушниках, беспроводным средством hands free или другим звуковоспроизводящим устройством. Искусственные предметы и материалы на лице допускаются при фотографировании, если их наличие обусловлено медицинскими показаниями, подтвержденными справкой.

Фотографирование в очках также не допускается, за исключением тех случаев, когда человек носит их постоянно в повседневной жизни. При этом стекло очков должно быть прозрачным, без пятен, трещин, царапин и повреждений. Вместе с тем, не допускается фотографирование в солнцезащитных очках и очках, которые имеют темные, фотохромные линзы, а также в контактных линзах с оптическими эффектами, которые меняют цвет радужной оболочки глаза и форму зрачков.

Напомним, что ранее в Николаеве вьетнамца оштрафовали на ₴12,8 тысяч за попытку купить у сотрудника СБУ разрешение на пребывание в стране.