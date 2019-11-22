На выходных в Николаеве погода останется холодной и с сильными порывами ветра

В Николаеве и области на выходных, 23-24 ноября сохранится холодная погода.

Об этом сообщили в Николаевском гидрометцентре.

В субботу, 23 ноября будет дуть мощный восточный ветер с порывами 15-20 м/с. В течение дня ветер ослабнет, однако останется порывистым.

Температура по области ночью составит 4-9 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 тепла. В Николаеве, как обещают синоптики, ночью будет 5-7 градусов мороза, днем 0-2 градуса тепла.

В дальнейшем, в воскресенье и понедельник, температура воздуха повысится на 2-4 градуса.