13-летнему жителю Николаева Ване Красножену снова нужна помощь в борьбе с раком крови

13-летний николаевец Ваня Красножен, который девять лет борется с раком крови, снова нуждается в материальной помощи.

Об этом сообщает семья мальчика.

Так, в 2015 году у Вани случился рецидив острого лимфобластного лейкоза, или в простонародье рак крови. После четырех лет настоящего детства со школой, борьбой и дворовыми друзьями болезнь вернулась. Тогда благодаря помощи неравнодушных жителей не только Николаева, но и всей Украины семья смогла выиграть второй бой. Мальчик успешно прошел операцию по трансплантации костного мозга в клинике «Bambino Gesu» в Риме.

Однако в сентябре этого года, у мальчика случился второй комбинированный (к/м + ЦНС) рецидив лейкоза. После обращения в итальянскую клинику «Bambino Gesu» был выставлен счет на 40 тысяч евро. Именно такая цена борьбы на сегодняшний день.

Сегодня, как и 4 года назад, нужна помощь неравнодушных людей, готовых помочь Ване побороть страшную болезнь.

Средства на лечение Вани Красножена можно перевести:

На карту ПриватБанка 5168757400913713 (бабушка Наталия Ивановна Пономарева). На счет ПриватБанка 26209879666725, IBAN: UA473052990000026209879666725, банк получателя АТ КБ «ПриватБанк», г. Киев, Украина, ЕДРПОУ 2082007841 (Пономарева Н. И.). На благотворительный фонд «От сердца к сердцу», Николаевская областная благотворительная организация: Николаевское РУ АТ КБ «ПриватБанк», счет получателя: 26000053210045. IBAN: UA543266100000026000053210045. МФО 326610. Код получателя: 36487209 (на лечение Вани Красножена). На благотворительный фонд «Пчелка»: счет «ПриватБанка» IBAN: UA173287040000026004060305835, в ЮГРУ АТ КБ «ПриватБанк», г. Одесса, МФО 328704, ЕГРПОУ 35768243 (на лечение Вани Красножена).

По всем интересующим вопросам просьба обращаться к бабушке Ванечки - Наталье Ивановне (телефон 0663661983).

Мама Юлия Красножен: +380661857751 (Вайбер).