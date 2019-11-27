Глава Госрыбагентства Белов уволился с должности

Председатель Государственного агентства рыбного хозяйства Ярослав Белов уволился с должности.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ярослав Белов сообщил, что пробыл на должности 714 дней, а заявление об увольнении премьер-министру он подал 22 ноября.

«У каждого из нас в жизни наступает момент, когда приходится делать выбор между собственным благополучием или интересами людей, которые нас окружают, верят в нас, и, главным - будущим наших детей. Мы делали все возможное в интересах государства», - написал он.

По его словам, каждому руководитель необходимо время, чтобы внедрить какие-то изменения в систему.

«Ведь первые месяцы любой руководитель определяет проблематику, отбивается от навязываемых идей и пытается найти единственно правильное решение всех проблем. И это я не говорю о кадрах, финансы, проверки, аудиты, финпланы, закупки, миллион приказов, служебных записок, отчетов, совещаний, рабочих групп, обращений граждан и прочее, что занимает 90 процентов твоего времени, которое ты мог бы потратить на добрые дела. И главное - не слушать тех, кто добежал первыми. Люди, которые работают, не имеют времени на многочасовое сидение в твоей приемной - они просто делают свою работу», - заявил Белов.

По его словам рыбное хозяйство - отрасль сложная «и ей нужны новые руководители, а не люди системы, которые двадцать лет продавали предприятия и корабли, крышевали браконьерство и открещивались от принципов европейских стран, не одно десятилетие борются с ННН-рыболовством».

При этом он добавил, что сдаваться нельзя, несмотря на то, что «рыбная мафия» находит защиту в высоких кабинетах, и сама по себе данная отрасль одна из самых коррумпированных.

«Потребовалось много времени, чтобы определить путь развития, который будет поддерживаться всеми участниками отрасли, международными и общественными организациями. И не так давно у меня дошли руки до работы подведомственных предприятий и рыбзаводов, «научных исследований», океанического флота. Там тоже есть над чем работать. В начале моей работы в рыбном хозяйстве один из моих руководителей (надеюсь, он это читает) сказал, что если я захочу побороть существующие схемы в рыбзаводах, то увижу сколько чиновников набросятся на меня. Вы были правы - набросились .... и далеко не один. Не хочу называть их фамилии, но искренне верю, что когда-то придет и их время. Более того, в течение двух лет я получал не только сопротивление, а и угрозы моей семье, мне писали, что знают где учатся мои дети и как они ездят в школу. Это травмирует и выбивает тебя из привычной парадигмы повседневной жизни. Но ненадолго. Дорогу осилит идущий!» - отметил Ярослав Белов.

В тоже время, несмотря на все проблемы в отрасли, Ярослав Белов верит в ее развитие, в развитие аквакультуры и честного бизнеса, в прекращение промышленного браконьерства-рыболовства на наших водоемах, верит в нашу страну и европейский вектор развития.

Также он поблагодарил команду экс-премьер-министра Владимира Гройсмана, с которой он работал на этой должности и получил от них кредит доверия для внедрения позитивных изменений, а также команду нынешнего премьер-министра Алексея Гончарука, которая поверила в искренность его действий, и самое главное - коллектива Госрыбагентства.

«Двигаемся дальше, потому что кто как не мы что-то изменит... Но я вместе с вами на нелегком пути к становлению страны, в которой хотим жить и какой хотим гордиться....», - подытожил он.

Справка:

Белов Ярослав Сергеевич в 2008 году окончил Киевский национальный университет внутренних дел по специальности «Правоведение»; в 2004 году - Нежинский государственный педагогический университет имени Николая Гоголя по специальности «Педагогика и методика среднего образования». Трудовую деятельность начал в конце 2005 года в должности юриста в частном предприятии. С 2008 года занимал должность заместителя начальника Управления правовой и законопроектной работы - начальник отдела Министерства регионального развития и строительства Украины. С 2010 года работал в Секретариате Кабинета Министров Украины.

С конца 2010 года занимал должность старшего юриста ООО «Юридическая компания« МОРИС ГРУПП». С 2011 года работал на руководящих должностях в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. С 2013 по 2017 годы находился на дипломатической службе. 13 декабря 2017 предназначен Кабинетом Министров Украины на должность Председателя Государственного агентства рыбного хозяйства Украины (Распоряжение КМУ №889-р от 13.12.2017).