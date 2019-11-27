Николаевцы заявили, что дворники МДЛМ устроили и подожгли свалку листьев возле жилого дома – в компании это опровергают

Фото прислали жители дома Жители Николаева, проживающие в доме №130 по улице Космонавтов, пожаловались на работников управляющей компании «Місто для людей Миколаїв» за то, что те устроили на газоне стихийную свалку из листьев и на днях подожгли ее.

Об этом речь идет в письме жителей, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

По словам жителей дома свалку размером порядка 20 квадратных метров дворники устроили медлу шестым и седьмым подъездами. В частности, они неоднократно подавали заявки в управляющую компанию с требованием ликвидировать свалку, однако результатов не было.

«На телефонные заявки жителей и требования устранить данную свалку - компания «Місто для людей Миколаїв» - отказывается как либо реагировать в течении двух месяцев. Более того в субботу, 23 ноября - предположительно сотрудниками компании, был устроен пожар на данной свалке, для фиксации данного происшествия нами был вызван наряд полиции, который затем вызвал сотрудников МЧС для тушения данного пожара», - заявили жильцы дома.

Также жители отмечают, что во время ожидания сотрудников полиции дворник МДЛМ продолжал подкидывать листья в пожар и отказывался реагировать на жалобы жителей, что сжигать мусор является противоправным и за это грозит штраф.

В тоже время, в комментарии «Преступности.НЕТ» в управляющей компании заявили, что МДЛМ к пожару не имеет никакого отношения, так как дворник эту кучу не делал.

«Дворник пришла в субботу в 7 часов на работу, куча дымилась, дом граничит с ОСМД, кучу эту наш дворник не делал, вызывали полицию, во вторник районная администрация кучу вывезла. На данный момент кучи нет, двор чистый, листва дымилась с ночи. МДЛ к пожару отношения не имеет», - заявила пресс-секретарь МДЛМ.

Фото предоставила управляющая компания МДЛМ.