Николаевский мусорный полигон в Большой Коренихе хотят закрыть, а с новым местом пока не определились

В Николаеве намерены закрыть существующий городской полигон ТБО, который расположен в Большой Коренихе.

Об этом речь шла во вторник, 3 декабря, в ходе заседания депутатской комиссии по вопросам транспорта, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Данная информация прозвучала в ходе обсуждения городской целевой программы обращения с бытовыми отходами на 2020-2022 года. По словам чиновницы управления экологии Татьяны Скибицкой программа прошла предварительное рассмотрение на заседании исполкома. В частности, программой предусмотрена покупка новой техники для предприятия «Николаевкоммунатранс», обустройство мусорных площадок, приобретение контейнеров как для бытовых отходов, так и для раздельного сбора мусора, а также строительство сортировочный линии на полигоне ТБО.

При этом, член комиссии Сергей Исаков отметил, что предлагаемое финансирование программы на 2020 год в 60 миллионов гривен неосуществимо для городского бюджета Николаева. Однако чиновница отметила, что программу нужно принимать в любом случае, иначе предприятие не сможет работать, но в итоге, будут выходить из той суммы, которую им реально выделят.

Также депутат поинтересовался участвовало ли управление экологии в разработке нового Генплана, в котором существующий полигон намерены закрыть.

— Сейчас готовится проект нового Генерального плана горда Николаева, вы какое-то участие в разработке этого проекта принимаете, в частности по поводу полигона ТБО? Вы знаете, где он будет по новым документам? По тем документам, которые есть сейчас, полигон хотят закрыть, - интересовался Сергей Исаков.

В свою очередь, Татьяна Скибицкая сообщила, что в обсуждении нового Генплана управление участие не принимало, к тому же вопрос обсуждался на уровне областной государственной администрации, где предложили три варианта размещения схем санитарной очистки и концентрации объектов, где может быть расположен новый полигон ТБО.

— Рассматривают вариант Очакова, Новой Одессы. Это их видение. Нам предложили три варианты, пока выбираем, выбираем с кем объединиться из городов, - отметила чиновница.

В итоге, вопрос о согласовании программы по обращению с бытовыми отходами перенесли.

Напомним ранее, будучи директором КП «Николаевкоммунтранс» Андрей Цизин заявил, что полигон ТБО почти заполнен до предельной нагрузки. Поэтому необходимо делать проект рекультивации полигона и строить сортировочную линию, тогда продлить жизнь полигону удастся до 25 лет.