Российские «Воровайки» хотели приехать в Николаев, но концерт отменили из-за украинофобной песни «Хохлы»

Российская группа «Воровайки», состоящая из трех девушек, собиралась дать концерт в Николаеве на День всех влюбленных. Однако, из-за наличия украинофобной песни в репертуаре, концерт-холл «Юность» отменил выступление коллектива.

Об этом сообщает интернет-журнал NikLife.

Планировав тур по украинским городам, группа решила посетить и Николаев. Своими хитами коллектив считает песни «Наколочки», «Подруги», «Мачо», «Гоп-стоп, мусорок» и «Хохлы». Только слова последней композиции заставили пользователей соцсети возмущаться и обратиться к Службе безопасности Украины.

Несмотря на то, что у «Вороваек» есть все разрешения от соответствующих органов для выступления, в том числе и от СБУ, николаевский концерт-холл «Юность» отменил перфоманс коллектива из-за песни «Хохлы».

«Севастополь славный, колыбель для флота Защищали город воины и босота Смелости нам хватит, хватит интересу Если будет надо, заберем Одессу А у них в почете денежки, да сало Как же жить чубатым — стало денег мало Тимошенко Петьке не была зазнобой Сиськами к Европе, к Порошенко — ж.пой»

На сайтах с билетами, «Воровайки» позиционировали себя, как задорная группа, способная подарить радость каждому. А их песни ,«актуальны и современны, каждая из которых – новый скандал в сфере шоу-бизнеса».

Напомним, что ранее в Украину не пустили двух российских актеров, которые незаконно посещали временно оккупированный Крым.