«Нужно создавать условия, чтобы студенты оставались в Николаеве», – исполком подписал Меморандум о сотрудничестве со строительным колледжем

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В четверг, 5 декабря, исполком Николаевского городского совета в лице заместителя городского головы Александра Омельчука подписал Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам внедрения новейших энергоэффективных решений и возобновляемых источников энергии в городе Николаеве с Николаевским строительным колледжем Киевского национального университета строительства и архитектуры в лице Георгия Бондаренко.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского горсовета. 

Вице-мэр отметил, что подписание Меморандума позволит консолидировать усилия власти и ученых в сфере энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий.

«Молодежь, в частности, студенты, должны оставаться здесь, в Николаеве, а не искать лучшей доли в других странах. Считаю, что подписание Меморандума позволит консолидировать усилия власти и ученых в сфере энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий и способствовать дальнейшему ее развитию », - подчеркнул вице-мэр.

Директор колледжа Георгий Бондаренко отметил, что отрасль энергоэффективности пока достаточно активно развивается, и требованием времени появляется потребность в специалистах этой отрасли.

Заместитель директора Центра энергоэффективности Николаева Виталий Васильев отметил, что и департамент энергетики и Центр энергоэффективности готовы делиться опытом и помогать студентам в усвоении материала на практике.

Виолетта Чех

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русскийобщество