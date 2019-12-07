В Николаеве повара со всей Украины схлестнулись в «STAFF BATTLE», возвращаясь к рецептам винтажной кухни

В Николаеве открылся фестиваль поварского искусства и сервиса «STAFF BATTLE». В субботу, 7 декабря в одном из местных торговых центров собрались кулинары из разных уголков Украины, которые уже доказали свой талант и решили доказать свой профессионализм в Николаеве.

Об этом сообщает «NikLife».

В этот раз двухдневный фестиваль несет собой возвращение к традициям и рецептам наших дедов и прадедов, а также использование их в кулинарии местных ресторанов. Поэтому фестиваль называется «Миколаїв. Вінтажна кухня». Также организаторы заявили, что планируют выпустить книгу, в которых отмечены рестораны с винтажными смелыми рецептами «Туристична карта Миколаївщини». Суть в том, чтобы отходить от консерватизма в кулинарии.

Жюри, повара класса юниоры и профессионалы своего дела приехали в Николаев, чтобы показать мастер-класс и вернуться к традициям готовки. На открытии фестиваля с приветственным словом выступили спонсоры мероприятия и представители популярных торговых марок. На выставке индустрии HORECA свою продукцию представили как производители так и импортеры продукции и оборудования. Также для посетителей мероприятия работал фудкорт и ярмарка продукции фермерских хозяйств.

Кроме того, николаевские ВУЗы и профильные учебные заведения участвовали в ярмарке и в коммуникационной площадке, которая была создана в самом эпицентре кулинарного торжества. Фестиваль продлиться весь уик-энд с 7-8 декабря.