В Саудовской Аравии в ресторанах разрешили сделать общий вход для мужчин и женщин, но полностью сегрегацию не отменили

Рестораны и кафе в Саудовской Аравии больше не обязаны будут иметь отдельные входы для мужчин и женщин.

Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на заявление министерства муниципалитетов и сельских районов Саудовской Аравии.

Раньше заведения общепита должны были впускать женщин и семьи через один вход, а мужчин, которые не являются их родственниками, через другой. Столики для таких посетителей следовало разделять перегородками. В последний год рестораны и кафе негласно перестали придерживаться этих правил, отмечает Reuters.

Представитель министерства муниципалитетов и сельских районов не смог уточнить, получили ли рестораны и кафе право вместе с единым входом делать единые залы для мужчин и женщин. При этом он отметил, что заведения общепита смогут сохранить отдельные входы для женщин и мужчин, если захотят. Также не было сообщений об изменениях в других публичных местах, таких как школы и больницы, в которых, по всей видимости, пока сохраняется сегрегация.

За последние годы женщинам в Саудовской Аравии разрешили ходить на футбольные матчи, водить автомобиль (с разрешения мужа или опекуна), служить в армии (в звании не выше сержанта), а также получать паспорт и выезжать за границу без разрешения родственников мужского пола.

Напомним, что ранее двум сёстрам из Саудовской Аравии удалось сломать приложение, через которое их контролируют мужчины, и сбежать в Грузию.