В Киеве парни в фейковой полицейской форме и на «патрульном» «Mustang» останавливали нарушителей ПДД для социального ролика

В Киеве патрульные остановили фейковый автомобиль «Mustang» полиции с псевдополицейским за рулем.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

Полицейские увидели автомобиль на Оболонском проспекте около 14:00. Инспекторы остановили машину. За рулем находился 24-летний молодой человек в форменной одежде полицейских. Но документов, которые бы удостоверяли его принадлежность к правоохранительным органам, предъявить не смог. Также у него не было разрешения на использование специальных световых устройств.

На водителя составлен протокол по части 1 статьи 184-3 («Незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции») и протокол по статье 122-5 («Нарушение требований законодательства относительно установления и использования специальных световых или звуковых сигнальных устройств») Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Автомобиль эвакуирован на штрафплощадку.

В то же время журналистка Наталья Волосова рассказала, что, по словам парней, они снимали социальный ролик, представляясь полицейскими, в соответствующей форме, и останавливали водителей-нарушителей ПДД. При этом, до этого парни якобы предоставили в Святошинский райотдел полиции с просьбой о разрешении на съемки, но он не был оформлен соответствующим образом.

Также, как рассказала Волосова, оператора сразу отвезли в военкомат, поскольку он находится в базе розыска комиссариата.

Напомним, как ранее в Одессе заметили автомобиль Porsche в расцветке Национальной полиции Украины и брендированными наклейками. Позже выяснилось, что это для съемки сериала.