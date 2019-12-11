Николаевские спасатели провели противопожарный инструктаж для студентов аграрного университета

В Николаеве спасатели 11 декабря напомнили студентам и преподавательскому составу Николаевского национального аграрного университета действия в случае пожара.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Спасатели рассказали, как необходимо проводить эвакуацию людей из помещений, и по каким номерам экстренных служб обращаться в случае опасности. Психолог Главного управления рассказал, как необходимо вести себя в толпе или толчее. Завершением стала практическая часть, во время которой студенты и преподаватели узнали о видах огнетушителей и порядке их применения на практике.

Напомним, что повышенное внимание пожарной безопасности уделяют после трагического пожара в одесском колледже, когда погибло 12 человек.