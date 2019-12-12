Российские пропагандисты с телеканала «Звезда» приехали в Киев – в СБУ заверяют, что контролируют ситуацию

Съемочную группу российского пропагандистского телеканала «Звезда» пустили в Украину.

Об этом говорится на сайте телеканала «Звезда».

Как пишет сайт телеканала, съемочная группа «Звезды» оказалась одними из первых российских журналистов, пропущенных в Киев после приглашения президента Украины Владимира Зеленского, сделанного на саммите «нормандской четверки» в Париже 10 декабря.

Негласный запрет на въезд для российских репортеров в Украину действовал с 2014 года.

- Наша съемочная группа летит в Киев. Господин президент Владимир Зеленский на пресс-конференции сам пригласил журналистов в гости. Мы решили проверить, держит ли он обещания, пропустят ли нас через таможню. Рядом со мной оператор в полном снаряжении - техника и микрофон с нашим логотипом, - рассказала корреспондент «Звезды» Диана Сирази.

Как отмечают российские пропагандисты, чтобы якобы выполнить свой профессиональный долг и попасть в Киев, журналистам порой приходилось придумывать причины - говорили, что едут на концерт, на свидание или, что ждет больная бабушка.

В свою очередь Служба безопасности Украины готова в любой момент задержать и выслать российских пропагандистов с телеканала Звезда (Минобороны РФ), если они нарушат украинские законы. Об этом LIGA.net сообщила глава пресс-службы СБУ Елена Гитлянская.

- В случае нарушения ими закона они будут задержаны и выдворены из страны, - сказала она.

Кроме того, собеседник LIGA.net в Госпогранслужбе рассказал, что сотрудники подконтрольного Министерству обороны России канала въехали в Украину «с частным визитом».

- Журналистами они не представлялись, тем более "Звезды". Сказали, что к родственникам с частным визитом, - сказал собеседник.

Еще один источник в СБУ отметил, что личности журналистов установлены.

- Второй раз в Украину они не попадут, - сказал собеседник.

Другой собеседник в силовых структурах отметил LIGA.net, что происходящее - спецоперация МО РФ в связи с заявлением президента Украины о том, что российские журналисты могут приехать на Донбасс.

- Провоцируют. Зеленский пригласил посмотреть на Донбасс. Первыми приехали агенты МО РФ делать провокацию, чтобы мы их сразу же выгнали и, тем самым, опровергли слова президента, - пояснил собеседник, призвав «сохранять хладнокровие».

Напомним, во время нормандского формата Зеленский заявил, что российский журналист Владимир Соловьев может приехать в Украину и посмотреть, что у нас происходит.

- Туфли Бриони не запачкает.

Российские журналисты ему на это заявили, что им запрещен въезд и куда обращаться за аккредитацией.

- К аккредитаторам, - иронично ответил Зеленский.

Отметим, российский телеканал «Звезда" является официальным телеканалом министерства обороны РФ. Данный телеканал уже неоднократно ловили на фейках как журналисты, так и украинские политики. Ради сенсаций российские пропагандисты бесконечно лепят фейки самым низкопробным способом.

Например, ранее телеканал публиковал выдуманные новости о том, что Украина якобы потребовала от Монголии компенсацию за нашествие хана Батыя в XIII веке, об избиении певца Андрея Макаревича в Харькове, о сексуальных домогательствах главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко к тогдашнему премьеру Украины Арсению Яценюку, "отличился" он и фото "украинских солдат, угоняющих скот у мирного населения на Донбассе", выдал пуск ракеты на Байконуре за обстрел города Макеевка Донецкой области силами АТО, а также опубликовал новость о бывшем украинском военнослужащем, который якобы обвинил ВСУ в причастности к крушению малайзийского Boeing, материал о котором позже удалил.

Кроме того, двое журналистов канала после задержания Службой безопасности Украины признавались, что лгали о войне на Донбассе.