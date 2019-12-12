Украинский институт нацпамяти внес Баштанку в список населенных пунктов, которые могут переименовать

Украинский институт национальной памяти добавил Баштанку в список населенных пунктов, которые подлежат переименованию в соответствии с законом о декоммунизации.

Об этом свидетельствует ответ Института, опубликованный на Facebook-странице «Декоммунизация.Украина».

В ответе указано, что Институт формирует дополнительный список населенных пунктов, которые имеют ограничения, установленные законом о декоммунизации, в который добавили также и город Баштанка.

После того, как этот список будет окончательно сформирован, его передадут на рассмотрение Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения.

Отметим, что Баштанка - районный центр Николаевской области. До 1928 года населенный пункт носил название Полтавка. Был переименован в честь повстанческой Баштанской республики периода Украинской революции 1917-1921 годов.

Ранее сообщалось, что Баштанский горсовет на своей сессии, вопреки закону о декоммунизации, проголосовал за возврат четырем улицам старых названий. Согласно решению сессии, улицу Небесной Сотни переименуют в улицу Баштанской республики, улицу Подпольщиков ОУН в Васляева, улицу Боровика в Ватутина, а улицу Василенко в улицу Горького. При этом Институт национальной памяти Украины потребовал отмены решения Баштанского городского совета о возвращении коммунистических названий ряду улиц.

Позже прокуратура Николаевской области открыла уголовное производство на Баштанский городской совет, обвиняя депутатов в нарушении закона об осуждении коммунистического и нацистских режимов в Украине.