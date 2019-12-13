В Николаевской области в Южном Буге нашли древний меч – ученые говорят, что ему как минимум 500 лет

Южноукраинский городской исторический музей пополнился новым артефактом, а именно древним мечом без рукоятки.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife» со ссылкой на официальный сайт города.

Найден артефакт был местным жителем Александром Ткачуком в реке Южный Буг у Грибовой скалы. Работники музея предполагают, что такой артефакт может датироваться XIV-XVI веками.

Отмечается, что Киевское государство было второй страной в Европе, где изготавливали собственные подписные мечи, и дело тут не только в высоком развитии ремесленных технологий. Историкам также известно, что в летописных источниках начального периода Киевского государства меч выступает в образе «национального» оружия и государственного символа.

Во второй половине XVI века на украинских землях элементы рыцарской культуры были восприняты и усвоены казачеством. На протяжении XVI века меч, как военный инструмент был подвинут другими видами длинноклинкового оружия – например, кордами, тесаками и саблями.