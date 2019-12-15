«12345, password и qwerty»: Исследователи составили ТОП-200 самых популярных в мире паролей в 2019 году

Независимые исследователи составили ТОП-200 самых популярных в мире паролей, которые чаще всего использовались 2019 году. Эти пароли стали известны в результате взломов или утечек данных.

Результаты приводятся в блоге менеджера паролей NordPass.

Всего в базу данных паролей вошли 500 млн паролей.

В ТОП вошли простые комбинации чисел, такие как 12345, также популярные женские имена. Попали в список и наборы букв, которые образуют собой горизонтальную или вертикальную строчку на клавиатуре (asdfghjkl или qwerty).

В топ-15 вошла фраза «я люблю тебя». Самым популярным паролем остается слово «пароль», его все еще используют 830 846 человек.

Люди продолжают использовать очевидные пароли по двум причинам. Во-первых, их легко запомнить, во-вторых, они считают, что им нечего скрывать.

«Однако вы закрываете дверь, выходя из дома. Даже если внутри нет ничего ценного, вы все равно не хотите, чтобы незнакомцы находились среди ваших личных вещей. Почему же вы не хотите следовать такой же логике в своей онлайн-жизни?» - отметили в NordPass.

Напомним, в США объявили награду в $5 миллионов за поимку хакера, который создал группировку в РФ.