Группа горожан, выступающих против строительства АЗС в Соляных, просит горвласть Николаева поскорее отменить фирме аренду земли

Интересным является тот факт, что фирма «Николаевский реабилитационный центр-Буд» зарегистрирован в Одессе, а в судах их интересы представляет адвокат сети автозаправок ОККО. На данный момент, жители выступают с иском к горсовету о нарушении прав жителей и с просьбой расторгнуть договор с фирмой на аренду земельных участков.

— Мы не допустили их постройки. Противостояли их незаконным мерам, сносили заборы строительные. Несколько раз предприниматели пытались продолжить там работы, мы оспаривали это в судах. Судимся с горсоветом, чтобы они отменили свое решение о выделении земельного участка. Это было совершенно незаконное решение. Там один участок прямо под нашими окнами идет, как не натягивай градостроительные нормы, там исключено это строительство. Второй участок планируется разместить под моим балконом, около 10 метров расстояние, - пожаловались жители.

В комментарии «Преступности.НЕТ» инициативная группа жителей микрорайона рассказала, что данная ситуация длиться уже лет 10. По их словам, горвласть изначально выделила землю под строительство реабилитационного центра, а потом «по-тихому» переделали целевое назначение земли под строительство АЗС.

— Мы против незаконного строительства автозаправочных станций под нашими окнами. Мы встречались с вам 9 октября, вы сказали нам, что не допустите продления договора аренды, и на сессию будет вынесен этот вопрос, где отменят аренду. Нас поддержали 2 комиссии – земельная и гласность. Но управление архитектуры не дает свой вывод, главный архитектор не дает, и из-за этого могут сорваться термины. Жители взволнованы этим вопросом, потому что автоматически аренда может продлеваться еще на 10 лет, – сказал николаевец на сегодняшнем аппаратном совещании.

В свою очередь, главный архитектор Николаева Андрей Цымбал заявил, что вывод уже подготовлен и в прошлую пятницу его зарегистрировали, теперь чиновники должны подготовить проект решения и вынести на сессию. Однако жители микрорайона отметили, что вопрос не решается годами и попросили мэра Александра Сенкевича вынести данный вопрос на сессию, которая запланирована 20 декабря. Однако, мэр сообщил, что по процедуре проект решения должен отвисеть на сайте 20 дней и только после этого, его можно вынести на сессию. А в противном случае, решение можно будет обжаловать в суде.

— Уже был прецедент, были суды по заправке на 1-м КП, там было положение, по которому есть нарушения, но оно не является основанием для отмены решения сессии. Пожалуйста, все Соляные смотрят на вас! Мы надеемся, вы нам публично обещали! Мы столько лет ждем, чтобы решился вопрос. Есть в городе справедливость или нет? Мы слышим это каждую неделю, что департамент подготовил. Нужно, чтобы передал, – заявил член инициативной группы.

Мэр отметил, что предпринимателю уже направлены письма, что продлевать им аренду еще на 10 лет никто не будет, а также предложил жителям обратиться к их депутату по округу - Федору Панченко, Андрею Яковлеву или Александру Маликину, чтобы те вынесли данный вопрос с голоса на сессии.

Напомним, в марте 2013 году на проспекте Героев Сталинграда фирма «Николаевский реабилитационный центр-Буд»начала строительные работы на своем арендованном участке земли по строительству автозаправочной станции под окнами 13-этажного общежития. 11 марта возмущенные перспективой появления вместо зеленой зоны АЗС по соседству жители этого дома снесли строительный забор.

В июне стало известно, что Николаевский городской совет проиграл в Одесском апелляционном суде по вопросу размещения АЗС под общежитием Национального университета кораблестроения на проспекте Героев Сталинграда, 11.

В августе 2016 года в Николаеве около дома по проспекту Героев Украины, 11, вновь разгорелся конфликт между местными жителями и рабочими, которые принялись устанавливать забор вокруг участка, отведенного под строительство автозаправочной станции. Позже, мэр Александр Сенкевич заявил, что городская власть обязана подыскать компании, которая хочет построить АЗС на проспекте Героев Украины (Героев Сталинграда) альтернативные участки.