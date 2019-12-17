Самая старая пара в мире отметила 80-летие свадьбы - они поженились в 1939 году

Об этом сообщает Громадське, ссылаясь на The Washington Post.

Джону сейчас 106 лет, Шарлотте — 105. В 2018 году они попали в Книгу рекордов Гиннесса как самая старая из ныне живущих пар по совокупному возрасту.

Супруги познакомились в университете в 1934 году, пишет СNN. Тогда Шарлотта планировала стать учительницей, а Джон был защитником в футбольной команде университета. Они поженились во время Великой депрессии, в 1939 году, и потратили на свой медовый месяц в отеле всего 7 долларов.

Теперь пара живет в доме престарелых Longhorn Village, куда переехала 10 лет назад.

Ранее сообщалось, что николаевские пенсионеры отметили «железную» свадьбу – они прожили вместе уже 65 лет.