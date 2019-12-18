Праздничные скидки от Соляной пещеры: приобретайте абонементы здоровья на весь год

Что может быть ценнее здоровья? В преддверии новогодних праздников наступило самое время позаботиться о себе и своих близких. Настоящий подарок для николаевцев подготовил медицинский центр “Соляная пещера”, объявив сезон скидок до 20% на все абонементы. При этом использовать абонемент можно в течении 12 месяцев со дня приобретения.

С наступлением периода новогодних и рождественских праздников, которые несут с собой массовые мероприятия с большим скоплением людей, растет и риск распространения вирусных заболеваний. Поэтому Соляная пещера предлагает николаевцам обезопасить себя и своих детей от испорченных выходных, а также позаботится о своем здоровье заранее.

Всего несколько сеансов в спелеокамере обеспечат легкость дыхания и дадут передохнуть от предпраздничной суматохи. Каждый последующий сеанс в соляной комнате, который длится 45 минут, укрепляет иммунитет, дарит легкость дыхания, избавляет от симптомов аллергии и заложенности дыхательных путей, успокаивает и даже улучшает кожные покровы. И если для взрослых это прекрасная возможность отдохнуть, то детям не дадут скучать современные мультфильмы.

К природным целебным свойствам соли относят противовоспалительный, антибактериальный, противовирусный эффекты. Именно эти свойства делают соль эффективным методом лечения астмы и других заболеваний. А по некоторым параметрам имеет те же оздоровительные свойства знаменитых курортов Мертвого моря или отечественных соляных шахт в закарпатском Солотвино. Почувствуйте себя в отпуске, не выезжая за пределы города.

При центре работает также диагностическая лаборатория «Биомед», УЗИ-диагностика и массажный кабинет.

Ко Дню святого Николая «Соляная пещера» объявляет сезон волшебства открытым и предоставляет акционные скидки до 20% на покупку абонементов до конца 2019 года! Звоните прямо сейчас, записывайтесь на первое посещение соляной пещеры по телефону: (0512) 37-04-40, (098) 370-77-72.

Ждем Вас каждый день (кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 18.00 по адресу: город Николаев, улица Московская, 13/8.