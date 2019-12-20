С 2010 года из Украины выехали 4 миллиона граждан

С 2010 из Украины выехало 4 миллиона человек.

Об этом в Telegram-канале сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет, опубликовав данные по миграции.

При этом он подчеркнул, что миграция носит ярко выраженный циклический характер и этот тренд увеличивается.

«То, что меня удивило. Безвиз существенно не повлиял на итоговые цифры миграции и сальдо. Я это объясняю тем, что произошло перераспределение — люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере, официально), и больше — в Европу», – добавил он.

В связи с этим министр считает, что в стране должны увеличиться темпы роста экономики, чтобы у украинцев было меньше поводов покидать родину.