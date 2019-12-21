На капремонт пожарных сигнализаций в больницах Николаева в 2020 году нужно 21,2 миллиона гривен, - начальница горздрава

Начальница управление здравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай сообщила, что на обеспечение всех больниц города Николаева автоматической пожарной сигнализацией необходимо более 20 миллионов гривен.
Об этом она рассказала в пятницу, 20 декабря, в ходе сессии горсовета, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».
— На сегодняшний день 24 объекта 13 учреждений здравоохранения города оснащены действующей автоматической пожарной сигнализацией с выведением на пульт централизованного наблюдения. 6 объектов в пяти медучреждениях оснащено АПС без выведения на пульт. Буквально вчера открывали и тестировали сигнализацию, которую установили в этом году за 1 миллион 69 тысяч гривен на Рюмина во второй детской больнице. У нас в этом году проведено мероприятия за счет средств медучреждений город более, чем на 1,5 миллиона, - сообщила Ирина Шамрай.
По ее словам, общая сума, которая необходима на капремонт пожарных сигнализаций в больницах города составляет 21 миллион 221 тысяча 906 гривен.
— Поскольку наши учреждения стали коммунальными некоммерческими предприятиями, то сегодня весь перечень учреждений в которых необходимо провести капитальный ремонт пожарных сигнализаций на 2020 год - общая сумма 21 миллион 221 тысяча 906 гривен - были переданы на УКС. Поэтому на следующий год мы все эти мероприятия планируем по УКСу. В зависимости от средств, которые будет выделено на охрану здоровья. По городской больнице №4. Сумма средств, которая необходима для установки и проведения всех мероприятий составляет 4 миллиона 203 тысячи гривен, - подытожила чиновница.