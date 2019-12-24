Девочка из Лондона нашла в рождественской открытке призыв о помощи от заключенных из китайской тюрьмы

Когда девочка подписывала открытки для своих друзей, она заметила, что в одной из них уже что-то написано.

«Мы — иностранные заключенные из тюрьмы в Цинпу в Шанхае. Нам приходится работать против нашей воли. Пожалуйста, помогите нам и уведомите правозащитную организацию», — было сказано в послании.

Неизвестные также попросили обладателя открытки связаться с британским журналистом Питером Хамфри, который сидел в той же тюрьме, но отрицал свою вину. Сначала родители Флоренс посчитали письмо розыгрышем, но, встревожившись, все же связались с Хамфри в интернете. Тот подтвердил, что в тюрьме используется принудительный труд.

'I felt a little bit shocked' Six-year-old Florence Widdicombe has described to ITV News what happened when she found a message claiming to be from a foreign inmate in a Chinese prison in a Christmas card she was writinghttps://t.co/zbeDf3Phec pic.twitter.com/pb0vg1j4Jr — ITV News (@itvnews) 22 декабря 2019 г.

Журналист добавил, что догадывается, кто написал послание, но не раскрыл имени заключенного. Представители сети супермаркетов Tesco заявили, что были шокированы этой информацией и приостановили производство на фабрике, где печатались открытки. Компания не получала других подобных сообщений от клиентов.

Ранее в Британии директор школы запретил детям посылать друг другу открытки на Рождество – считает, что это вредит экологии.