В Украине запустили бесплатную онлайн-библиотеку для детей с нарушениями зрения

Украинские благотворители из «Фонда семьи Нечитайло» и «Здоровье будущего» запустили онлайн-библиотеку детских книг шрифтом Брайля, которые можно заказать для временного пользования бесплатно.

Об этом говорится на сайте проекта.

Организаторы оплачивают также и пересылки книг. Кроме того, их могут отправить специальным письменным уведомлением для людей с нарушениями зрения.

На сайте есть литература для детей дошкольного, младшего школьного и среднего школьного возраста. В основном это сказки, рассказы и романы украинских писателей. В коллекции есть и произведения иностранных авторов.

В рамках благотворительного проекта кроме сайта с книгами создали также книжки-комиксы для людей с нарушениями зрения, а также постеры и гипсовые рельефы с аудиосопровождением для музеев.