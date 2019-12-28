Полиция просит жителей Николаевщины помочь опознать найденную в Первомайске женщину – неизвестная не может пояснить, откуда она

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В Николаевской области нашли неизвестную женщину, которая не может рассказать никакую информацию о своей личности – граждан просят помочь ее опознать.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

26 декабря около 16:30 на автобусной остановке, расположенной возле кладбища по улице Одесская в Первомайске, неравнодушные граждане обратили внимание на женщину, которая несколько часов подряд находилась на остановке. Пенсионерка не смогла предоставить информацию о себе, потому что почти не разговаривает.

Прохожие вызвали скорую помощь и бригада которой доставила женщину в психоневрологический отделение городской больницы. В настоящее время ее личность не установлена ​​и место проживания неизвестно.

Приметы женщины: на вид около 50-55 лет, невысокого роста - около 150 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие, глаза светлые.

Одетая в балоньевую куртку черного цвета, вязаную шапку розового цвета, серый халат с красно-желтыми цветами.

«Правоохранители обращаются к гражданам о помощи в установлении личности женщины, изображенной на фото, и в поиске ее родственников. Любую полезную информацию просьба сообщать в Первомайский отдел полиции по адресу: г. Первомайск, ул. Грушевского, 29 или по телефонам 063-952-5302, 095-329-3461, или 102», – обратились в полиции.

Тарас Леонтян

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русскийобщество