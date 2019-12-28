Полиция просит жителей Николаевщины помочь опознать найденную в Первомайске женщину – неизвестная не может пояснить, откуда она

В Николаевской области нашли неизвестную женщину, которая не может рассказать никакую информацию о своей личности – граждан просят помочь ее опознать.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

26 декабря около 16:30 на автобусной остановке, расположенной возле кладбища по улице Одесская в Первомайске, неравнодушные граждане обратили внимание на женщину, которая несколько часов подряд находилась на остановке. Пенсионерка не смогла предоставить информацию о себе, потому что почти не разговаривает.

Прохожие вызвали скорую помощь и бригада которой доставила женщину в психоневрологический отделение городской больницы. В настоящее время ее личность не установлена ​​и место проживания неизвестно.

Приметы женщины: на вид около 50-55 лет, невысокого роста - около 150 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие, глаза светлые.

Одетая в балоньевую куртку черного цвета, вязаную шапку розового цвета, серый халат с красно-желтыми цветами.