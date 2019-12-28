У Сенкевича не планировали, чтобы коммунальный транспорт работал в новогоднюю ночь, но рассмотрят такую возможность

Николаевский городской голова Александр Сенкевич поручил директору КП «Николаевпасстранс» Алексею Ушакову рассмотреть возможность работы автобусов предприятия в новогоднюю ночь.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Отвечая на вопрос корреспондента издания о том, как будет работать коммунальный транспорт в новогоднюю ночь, Александр Сенкевич отметил, что по графику. При этом он при журналистах позвонил Алексею Ушакову и поинтересовался, как автобусы предприятия будут работать 31 декабря и 1 января.

– 31 и 1 автобусы будут работать в штатном режиме. С 21:40 до 22:30 автобусы с конечных начинают уходить в депо, – отметил Ушаков.

Кроме того, по его словам, подвижной состав «Николаевэлектротранса» в эти днитакже будет работать в обычном режиме.

– Давайте отработаем этот вопрос, поможем горожанам добираться на новогодние праздники. Надо подумать и о водителях. Давайте подумаем об этом сегодня и до вечера примем это решение, — обратился к Ушакову Сенкевич, добавив при этом, что неплохо было бы, если бы транспорт курсировал до 01:00 1 января.

При этом городской голова добавил, что водители должны получить премию за то, что будут работать во вне рабочее время.

Что же касается тарифа в новогоднюю ночь, то, по словам Сенкевича, в коммунальном транспорте он подниматься не будет. При этом в маршрутных такси стоимость проезда, по мнению мэра, повысят.

Как известно, новогодняя ночь на Соборной площади пройдет с праздничной программой «24 часа нон-стоп» с участием групп «Bad sister», «Cheesecake», «Rio», «Radiostars» и все это в сопровождении ведущих команды КВН «Легко и Просто». Также все гости смогут полюбоваться традиционным фейерверком.

1 января празднование Нового года продолжится детской развлекательной программой от аниматоров, выступлением оркестра и также концертной программой.