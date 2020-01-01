С Новым Годом, дорогие читатели!

«Это был тяжелый год. Был он тяжелей, чем тот»…

Конечно, можно из года в год повторять фразу из всем известной песни комедианта Семена Слепакова. Можно вспомнить то, из-за чего страна содрогнулась, а каждый украинец немного поседел.

В нашей красивой и большой Украине сейчас очень тяжелый период. На востоке не утихают выстрелы, политики все так же ставят свои интересы выше нужд народа, десятки украинских городов не могут похвастаться хорошей инфраструктурой… Мы продолжаем двигаться, но делаем это маленькими шагами, которые, чаще всего, незаметны на карте больших и масштабных перемен.

Но мы предлагаем вам вспомнить хорошее – наших потрясающих спортсменов, которые из года в год везут в Украину килограммы золота на собственных шеях, наших великолепных студентов и школьников, одерживающих победы на международных научных конференциях и соревнованиях, наших воинов, охраняющих города от войны, наших аграриев, которые каждый год доказывают, что в Украине лучший в мире чернозем.

Мы предлагаем вам вспомнить собственные победы – большие и маленькие, собственные достижения – новые сто слов на английском, новые открытые города, новые преодоленные километры, новое спасенное животное.

А пока вы составляете свой собственный список, издание «Преступности.НЕТ», ссылаясь на собственные источники, сообщает – все будет замечательно. Каждый день 2020 года мы будем писать о вас и для вас. Оставайтесь с нами и берегите себя. С Новым Годом!