Николаевцы начали год с благотворительной пробежки, чтобы помочь школе легкоатлетов закупить инвентарь

Уже традиционно десятки николаевцев включаются в ритм нового года забегом «ради мечты». Днем, 1 января, горожане пробежали четыре с половиной круга вокруг Шевченковского сквера, продлив себе праздничное настроение, нарядившись в самые разнообразные костюмы.

Об этом сообщает издание NikLife.

Участниками забега было одолено 2020 метров, и первым достиг финиша Юрий Грицак. По его словам, отдыхать и нежиться в кровати после празднования Нового года – не обязательно.

— Я пришел, чтоб поддержать благотворительную акцию и беговое движение в Николаеве. Я сам легкоатлет и мастер спорта. Хочу, чтоб было больше любителей, занимающихся бегом. Сам занимаюсь спортом много лет. Поэтому, для меня пробежаться 1 января и оторваться от новогоднего стола с оливье – очень хорошо.

Главная цель мероприятия для участников – «стать Санта Клаусами» для николаевской детской школы легкой атлетики. Так, в рамках забега состоялся сбор добровольных взносов, которые вскоре потратят на закупку спортивного инвентаря для юных спортсменов.

После пробежки участники поспешили отогреться горячим чаем, сделать общее фото и поделиться своими планами на 2020 год.