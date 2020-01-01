Албания возглавила ОБСЕ и заявила, что кризис в Украине остается «самой насущной угрозой безопасности Европы»

Председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе с 1 января 2020 года принимает на себя Албания. Новый глава Эди Рама заверил, что безопасность в Украине будет в центре его внимания.

Об этом, занимая должность председателя ОБСЕ, сообщил премьер-министр и министр по вопросам Европы и иностранных дел Эди Рама, говорится на сайте организации, передает hromadske.

«Вступление в должность председателя ОБСЕ - это действительно исторический момент для Албании: из страны, которая находится под жестоким коммунистическим режимом, который противостоит духу Хельсинки, нам предоставили возможность возглавить эту организацию. Председательство в ОБСЕ знаменует нашу существенную трансформацию », - сказал он.

Он уточнил, что председательство Албании в ОБСЕ будет руководствоваться тремя целями: добросовестным реализацией комплекса политических обязательств, изменениями на местах (в предотвращении эскалации конфликта, мониторинга выборов и поддержке реформ) и продолжении укрепления диалога, «вдохновенного 30-летием Парижской хартии».

Кроме того, Эди Рама уточнил, что во время своего председательства не будет забывать об Украине.