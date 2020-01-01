Штаб ООС: Боевики дважды нарушили режим тишины, один украинский военный ранен

Сегодня на Донбассе боевики дважды нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

Отмечается, что противник обстрелял позиции подразделений ОС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Оба обстрела зафиксированы вблизи населенных пунктов Новолуганское и Орехово в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».

Напомним, боевики в очередной раз отказали наблюдателям СММ ОБСЕ в проезде на временно оккупированную территорию Донбасса.